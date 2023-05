Frank Lammers ‘schreeuwt’ mensen uit de auto: ‘Als je op de fiets was geweest, had je niet hoeven wachten’

Veldhoven wil vaker regie pakken bij bouw: ‘Mogen wat meer risico’s gaan nemen’

VELDHOVEN - In Veldhoven moeten de komende jaren veel extra woningen en ruimte voor bedrijven komen. De gemeente wil daar aan bijdragen door zelf (vaker) gronden te kopen, maar alleen om bouwprojecten te versnellen of als er te weinig initiatief is vanuit de markt.