Frits Philips Lyceum gaat voor mentale gezondheid; ‘Je slecht voelen kan iedereen overkomen, praat erover’

Hoe belangrijk is mentale gezondheid en wat kan je er zelf aan doen? Vragen die op deze regenachtige maandagochtend centraal staan tijdens workshops. De 1600 leerlingen van de middelbare school in Eindhoven-Noord krijgen ervaringsverhalen van BN’ers en handreikingen om hun mentale weerbaarheid te versterken.

Het verhaal van een motorcrosser die een ongeluk heeft gehad heeft een diepe indruk achter gelaten bij Dominique (15). ,,Hij raakte hierdoor verlamd. Hij is niet gestopt met geloven dat het goed komt en wilde alles proberen. Nu kan hij al een been bewegen. Mooi om die motivatie te horen en dat hij mentaal zo sterk is.”

Hte gaat om ‘doen’

Het gaat niet alleen maar om luisteren. Alhoewel het verhaal van actrice Hanna Verboom over haar bipolariteit en dat zij zich ook slecht kan voelen, duidelijk maakt dat iedereen zich zo kan voelen. Het gaat deze maandag ook om ‘doen’. ,,We moesten meedoen met opdrachten. Je moest een keuze maken op vragen en links of rechts gaan staan. Je leerde om achter je keuze te staan en dat zelfvertrouwen voor iedereen op een ander niveau ligt”, vertelt Nisa (15).

Het programma wordt verzorgd door jongerenorganisatie Young Impact, die met ‘Young Impact Take Over’ scholen helpt om maatschappelijke impact te maken. Zij nemen de school met zo’n zestig medewerkers letterlijk over. Directeur Wendy Kakebeeke: ,,Het is best spannend voor jongeren en docenten. Zij stellen zich open en gaan actief meedoen. We geven ze een vonk mee en hopelijk is die blijvend en blijven ze het gesprek aan te gaan.”

,,School is niet alleen een plek om te leren aan de hand van vakken. Het is belangrijk dat leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn. Dat ze samen met anderen impact kunnen hebben op de wereld. Deze dag gaat om bewustmaking en dat ze de maatschappij zelf beter kunnen maken” legt rector Rob Schuurmans uit.

Het hoort bij deze leeftijd

Dat mentale gezondheid bij jongeren meer speelt dan ooit heeft alles te maken met de coronaperiode. ,,Twijfelen en ongelukkig voelen hoort bij deze leeftijd. Het is zo belangrijk dat ze hier over kunnen praten. Dat hebben ze toen niet gehad”, vervolgt Schuurmans.

In de middag zijn de themalessen aan de beurt over onderwerpen als klimaat, diversiteit, gelijke kansen, mentale gezondheid en maatschappij. Alle jongeren kiezen een onderwerp waar zij zich voor in willen zetten. Daaraan gekoppeld zijn acties waarmee zij ‘positiviteit’ verspreiden. Leerlingen gaan aan de slag met zwerfvuil opruimen, kaarten schrijven aan senioren, voedsel verzamelen voor Voedselbank en kunstwerken maken voor in de school.

Sophie (14) versiert een canvas tas met de woorden ‘Bi Urself’. ,,Fijn dat we zo’n dag hebben en leren over deze onderwerpen.” Alles moet volgens haar bespreekbaar zijn. Ook uit de kast komen.

‘You don’t have to struggle in silence’ staat op het canvasdoek van Nisa en Dominique. Een boodschap van de meiden dat je niet alleen bent en kunt praten. Dominique: ,,Want hoe meer je binnen houdt bij een depressie, hoe slechter het is.”