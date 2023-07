Garagebox Generaal Dibbetslaan dicht na drugsvondst

Hoe kan een sociale huurwoning zo lang leeg staan? ‘Woningzoe­ken­de steeds kritischer’

EINDHOVEN - Sociale huurwoningen die lang leeg staan, het is een verschijnsel dat veel mensen verbaast. Want hoe kan dat, in een tijd waarin aan dit soort betaalbare huizen een groot tekort is? Corporatie Woonbedrijf ziet vele oorzaken. Een daarvan is dat woningzoekenden kritischer zijn geworden. Pas als ze de ideale woning vinden, happen ze toe.