‘Geen enkel vertrouwen meer in Philips’, gebruiker Pieter (67) shopt zelf Chinees slaapapneu-apparaat

Bibberen in de tent bij het Ottenbad in Eindhoven omdat zwemstadi­on niet beschik­baar is: ‘Het is toch wel fris’

EINDHOVEN - De internationale zwemtop die volgende week arriveert in Eindhoven verdringt de vaste gebruikers van de Tongelreep. Het buitenbassin van het Ottenbad is nu overdekt om te dienen als alternatief. Aarzelend gingen de eerste zwemmers donderdag te water in de tent. ,,Het is toch wel fris.’’

5 november