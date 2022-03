Geen hertelling van de stemmen in Eindhoven, verzoek Denk afgewezen

Ambassa­deur in Oekraïne, Eindho­venaar Jennes de Mol: ‘Ik ken te veel mensen die nu slachtof­fer zijn van bruut geweld’

EINDHOVEN - De Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, Eindhovenaar Jennes de Mol, is even in Nederland om uit te blazen en heeft een sombere boodschap. ,,Ik ken te veel mensen die nu slachtoffer zijn van bruut geweld.”

19 maart