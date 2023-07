Geen mobieltjes in de klas? Uitstekend! Maar waarom moest de minister dat regelen?

ColumnZe was een jaar of veertien en toen de onvolprezen NOS-verslaggever Gerri Eickhof haar het slechte nieuws bracht, viel haar mond open van schrik. Vanaf 1 januari mogen leerlingen geen mobieltjes meer in de klas, zei Gerri, wat ze daar van vond? ,,Uhmm, ik zou de dag niet overleven”, antwoordde ze met enig gevoel voor drama.