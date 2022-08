Geen sprake van rampvlucht voor duivenmelkers Oost-Brabant: ‘Goede hoop, maar er zijn ook roofvogels’

Onder de afdeling vallen onder meer verenigingen in Valkenswaard, Bakel, Eindhoven, Dommelen, Sint-Oedenrode en Deurne. Van de twaalfhonderd leden die zijn aangesloten in Oost-Brabant, deden er 53 mee aan de wedstrijdvlucht van afgelopen vrijdagochtend. Zij waren goed voor 613 duiven van de 26.000 die werden gelost.

Schuurmans zegt nog weinig te weten over de oorzaak, maar op een video van de lossing in Narbonne zijn onweerswolken te zien in de lucht. ,,Een duif moet zich oriënteren op de route in de eerste kilometers. Als hij dan onweer tegenkomt, zal hij eromheen vliegen en dan duurt de vlucht langer De duiven moeten namelijk ook rusten onderweg.”

Ik heb goede hoop want het weer is goed en er is genoeg voedsel op de velden. Maar er zijn ook roofvogels

Binnen een dag waren 154 van de 613 duiven al thuis. ,,Iets minder dan een kwart”, vertelt Schuurmans. ,,We schatten dat nu meer dan de helft thuis is.” Volgens Schuurmans is dat langer dan normaal, maar niet zo traag dat je kan spreken van een rampvlucht. ,,We zouden eigenlijk volgende week moeten meten hoeveel er terug zijn. Ik heb goede hoop want het weer is goed en er is genoeg voedsel op de velden. Maar er zijn ook roofvogels.”