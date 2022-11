Geen treinverkeer tussen Eindhoven en Helmond

Ongeluk op A2 bij knooppunt De Hogt, vertraging voor verkeer neemt af

BEST - Op de A2 van Den Bosch richting Maastricht was het dinsdagochtend aansluiten in de file. Door een ongeluk was de rechterrijstrook een tijdje afgesloten voor politie-onderzoek en bergingswerkzaamheden. Daardoor liep de vertraging voor automobilisten flink op.

