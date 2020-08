Geen vliegverkeer op Eindhoven Airport door ziekmelding van luchtverkeersleiding

Een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht laat weten dat het capaciteitsprobleem door ziekte komt. ,,Het is niet zo gemakkelijk om een luchtverkeersleider te vervangen, omdat niet iedereen bevoegd is voor elk gebied.”



Zestien vluchten kunnen niet vertrekken vanaf Eindhoven Airport. Een aantal vluchten dat moet landen is uitgeweken naar andere luchthavens zoals Weeze en Maastricht of is vertraagd.



De storing betreft de vluchten van en naar Sofia, Boekarest, Girona, Boedapest, Katowice, Sevilla, Rome, Belgrado, Skopje, Alicante, Faro, Dublin, Valencia en Lissabon.