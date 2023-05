Geheven vingertjes zorgen voor lol: voorstelling van Theater Artemis is niet kapot te krijgen

Joey Veerman nam in de rust het woord bij PSV in gewonnen finale: ‘Ik vond het kinderach­tig gedrag, Ajax wil dat juist’

Hij was een van de beste PSV’ers in de bekerfinale, een van de fitste én verstandigste ook. Joey Veerman (24) bracht rust aan de bal én in de hoofden van zijn teamgenoten: in de rust drukte hij zijn medespelers op het hart om niet mee te gaan in het gemekker, gezeur en de vele opstootjes op het veld.