Gemaskerde indringers takelen bewoners toe met hamer in Eindhoven: ‘Het leek wel een film’

Zwemrecord voor 95-jarige Marianne Maandonks: ‘Ja makkelijk hoor als er geen tegenstan­der is’

16 september Ze mag dan wel 95 jaar zijn, maar de zwemrecords die de Eindhovense Marianne Maandonks deze week vestigde vindt ze zelf niet zo bijzonder. ,,Ik hoef niet zonodig in beeld”, zegt ze. En bovendien, zo relativeert ze zelf, was ze de enige die zwom in de categorie 95 tot 100 jaar.