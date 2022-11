Gerarduskerk krijgt een go voor nieuwe klokverlichting

Toch naar verguisd WK: ‘Je verandert niks aan de situatie in Qatar door thuis te blijven’

MIERLO/EINDHOVEN – Nooit eerder stond een toernooi zo ter discussie als het WK voetbal in Qatar. Om de plek midden in de woestijn, maar vooral omdat het organiserende land het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Ook bij supporters is het minder in trek, al blijft zeker niet iedereen weg.

6 november