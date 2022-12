Gesprekken met Philips over mogelijke schikking voor beleggers na optater door apneu-kwestie

met Video Brand in Eindhovens appartemen­ten­com­plex gesprek van de dag: ‘Geen oog meer dichtge­daan’

EINDHOVEN - De vrouw die zondagavond gewond raakte bij een brand in haar appartement aan het Amandelpark in Eindhoven, is maandagochtend ontslagen uit het ziekenhuis. Dat meldt een woordvoerster van corporatie Woonbedrijf, eigenaar van de woningen.

