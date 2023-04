Gevluchte Eindhovense drugsbaas moet miljoenen betalen, zijn Veldhovense adjudant ‘slechts’ 2 ton

INTERVIEW Ruud van Nistel­rooij is emotioneel nadat PSV de bekerfina­le bereikt en toont het bidprentje van Thijs Slegers: ‘Deze is voor Thijs’

Na het bereiken van de bekerfinale haalde Ruud van Nistelrooij dinsdagavond in Spakenburg een bidprentje uit zijn zak, dat hij daags daarvoor had ontvangen bij de uitvaart van PSV-perschef Thijs Slegers. ,,Ik pak hem er even bij. Deze had ik in mijn binnenzak tijdens de wedstrijd”, zei Van Nistelrooij over het kaartje met de beeltenis van de vorige week overleden PSV'er en oud-journalist.”