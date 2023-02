Gifbeker FC Eindhoven nog niet leeg: Osse laagvlieger zorgt voor vierde verlies op rij

Jong PSV pakt dankzij Canadese kopstoot een punt mee uit Noord-Hol­land

Jong PSV heeft vrijdagavond in Velsen-Zuid een punt meegenomen in de uitwedstrijd bij Telstar. De beloftenploeg van Adil Ramzi kwam al snel op achterstand bij de nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie, maar bracht de zaak na rust weer in evenwicht.