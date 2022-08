‘Goed, vriendelijk, gewelddadig en leuk’: waarom metalband Exodus een bijzondere relatie heeft met Eindhoven

Oktober 1985: in de dampende zaal van jongerencentrum Dynamo in Eindhoven spelen de mannen van Exodus. Ze behoren tot de kroonprinsen van het genre thrashmetal. In navolging van hun Engelse voorbeelden UFO en Iron Maiden maken de Amerikanen ruige, harde en snelle rock. Op die herfstdag in Eindhoven klinkt Exodus hecht en energiek, het publiek is in extase.