Gratis buitenfilm in het Natlab: al 25 jaar een zomerse traditie

‘Maddox was dé discotheek waar soulmuziek werd gedraaid! Dat leverde ook wel spanningen op’

EINDHOVEN – Horeca-ondernemer en voormalig piloot Wim Dijks was al eigenaar geweest van Carlton, maar kreeg in 1968 de kans om Old Dutch op de Markt over te nemen. ,,De Markt was toen hèt uitgaanscentrum. Ik durfde dat wel aan”, zei Dijks in 2014 in een interview.

5 augustus