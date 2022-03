Gratis sport? Scooterverbod in de stad? Maandag live bij het ED: verkiezingsdebat voor jongeren in Eindhoven

Luchtalarm loeit weer: sirene is bijna versleten, ouderwets en wordt zelden ingezet

Het luchtalarm schalt iedere eerste maandag van de maand over het Brabantse land. Het gaat al jaren over het afschaffen van de bijna versleten schotels. Maar de oorlog in Oekraïne confronteert ons plots met het belang van de sirene.

7 maart