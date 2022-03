Gravel is goed voor het voetenwerk, vertelt Paul Haarhuis

Zaterdag heeft wethouder Stijn Steenbakkers de Tennis Padel Club Eindhoven geopend in het sportpark Eindhoven Noord. TPC Eindhoven Noord is met 1.734 leden de grootste tennis- en padelvereniging in Noord-Brabant. De sportclub is op 1 januari 2022 ontstaan uit een fusie tussen TV Prinsejagt en TV Tegenbosch. Begin maart is de bouw van vier nieuwe padelbanen op het sportpark in Eindhoven Noord afgerond. TPC Eindhoven Noord heeft nu in totaal 6 padelbanen en 21 tennisbanen.