Griendtsveens beroemde B&B straks kunstatelier? Nieuwe kopers melden zich

Even spieken: zo ziet het nieuwe grand café in de Lichttoren eruit

Een hapje eten, borrelen of een koffie doen in de Lichttoren kan sinds kort weer. Grand Café De Lichttoren opende onlangs de deuren in het Eindhovense gelijknamige gebouw. Met ruim 250 zitplaatsen en een groot terras in de zon, is er voor iedereen een plekje te vinden.