GroenLinks Eindhoven: ruimte voor tram op busbaan en busstation

'Lafhartige liquidatie’ moet Eindho­venaar ook in hoger beroep vijftien jaar cel kosten, oftewel het volle pond

DEN BOSCH Was het Openbaar Ministerie in 2019 nog tevreden met dertien jaar cel voor Eindhovenaar Sayed K., in hoger beroep sloot ze zich aan bij de rechtbank die er vijftien uitdeelde. Het 'lafhartige’ doodschieten van Fouad Rashidi verdiende de maximale straf, vinden beiden.