GroenLinks wil met campagnes hondenbezitters overtuigen hun dier aan de lijn te houden

EINDHOVEN - Loslopende honden moeten in Eindhoven op meer plekken aan de lijn, dat wil het Eindhovense college regelen in een lokale wetswijziging. De fractie GroenLinks denkt meer te bereiken met een campagne.

Honden speuren, eten eieren op en maken andere dieren bang of vallen ze aan. En dan zorgen hun drollen ook nog eens voor te veel stikstof. Feitelijk geldt er voor de meeste openbare plekken al een losloopverbod, maar omdat er in de tekst van de lokale verordening wordt gesproken van ‘openbare weg’, laat dat ruimte voor interpretatie. Want in hoeverre is een park of een plantsoen hetzelfde als een weg?

Het college wil de wettekst daarom veranderen in ‘openbare plaats’ zodat voor iedereen duidelijk is waar het verbod geldt. De raad neemt over het voorstel binnenkort een besluit. Als die akkoord gaat, mogen honden alleen nog maar loslopen op de daarvoor bestemde plekken.

42 omheinde veldjes

In Eindhoven zijn er 42 stukjes van die omheinde veldjes. Ook in het bos mogen honden alleen los in een van de 466 losloopgebieden in Nederland. Dat staat duidelijk aangegeven bij de ingang. Woordvoerder Imke Boerma van Staatsbosbeheer beaamt dat honden alleen aangelijnd in het bos mogen lopen en op sommige plekken, bijvoorbeeld als er grote grazers zijn, helemaal niet. ,,Een deel van onze boswachters heeft een boa-functie. Zij spreken mensen erop aan als hun hond losloopt en zij mogen ook proces-verbalen uitschrijven.”

Quote Mensen zijn zich niet genoeg van bewust van de schade die hun hond aanricht Bart Habraken, GroenLinks

De Eindhovense fractie van GroenLinks denkt dat er met een bewustwordingscampagne meer bereikt wordt dan met een wetswijziging en dient hier dinsdag 8 november nog een voorstel voor in. Raadslid Bart Habraken wil hondenbezitters bewust maken van de schade die hun hond aanricht in de natuur. ,,Mensen weten ook niet hoe nadelig dit is voor de biodiversiteit. Die moeten we versterken en behouden, maar ook beschermen.” Habraken hoopt de vele creatieve designers in Eindhoven hiervoor in te kunnen zetten.

Geld hiervoor denkt Habraken te halen uit een pot van 130.000 euro die is gereserveerd voor de versterking van de biodiversiteit. ,,Officieel mogen honden al niet loslopen op openbare plaatsen, maar we weten allemaal dat daar amper op gehandhaafd wordt. Ik kan wel zeggen dat dat beter moet, maar er zijn nu al niet genoeg boa’s.”

Eigen terreinen als oplossing

Hondenuitlaatservices hebben steeds vaker hun eigen terrein, maar het is moeilijk om daar in Eindhoven aan te komen. Mee met Martin heeft een eigen wei in Heeze en Gaat ie Mee een terrein in Waalre. Frank Lepair van Hondenuitlaatservice Eindhoven heeft een eigen veld in Steensel. ,,Ik snap het wel hoor, dat honden niet overal los mogen lopen, maar ik weet dat dat toch gebeurt. De beste oplossing is dan een eigen terrein. Op weg naar Steensel pik ik vanuit Strijp-S tot aan Oerle honden op.”