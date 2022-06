Groots met een Zachte G is Feest met een Grote F

„Ik ben zo blij dat ik je niet vergeten ben”, zingt Guus aan het begin van zijn optreden. Hij had geen beter nummer kunnen kiezen, na twee jaar afwezigheid in het stadion van PSV. Niet alleen hij is blij. Het publiek is dat ook. Als hij vraagt of ze de handen in de lucht willen steken, gaan alle handen omhoog. Willen ze misschien klappen? Iedereen klapt. Dansen en springen gaat iedereen als vanzelf af. Elk lied dat hij inzet, schalt uit duizenden kelen. Nee, ze zijn hem niet vergeten. En de liedjes ook niet.