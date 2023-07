Grootste klanten ASML blijven kwakkelen: hoelang duurt de chipdip nog?

Maud (7) verstopte zich in de kast voor noodweer in Italië: 'We hebben echt nog geluk gehad’

Hun auto’s werden vernield door hagelstenen zo groot als tennisballen en dus kwamen honderden vakantiegangers uit Noord-Italië zondag per bus terug naar Nederland. De eerste stop was in Eindhoven. ,,En nu naar huis. En naar bed.’’