Grote bedrijven kopiëren tactiek ASML en Brainport om hackers te dwarsbomen

Grote smak geld begraven in bossen rond kampje Heezerweg, justitie denkt drugslab-ba­zen te hebben

EINDHOVEN - Met de aanhouding van negen verdachten in en rond Eindhoven denken politie en OM enkele kopstukken te pakken te hebben die achter drugslabs zitten die de afgelopen jaren in de regio zijn gevonden. De ongekende politieactie tegen de groepering leidde op de tweede dag onder ander naar geld dat in de bossen bij het woonwagenkamp aan de Heezerweg lag begraven.

19 oktober