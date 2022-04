Grote zorgen bij huisartsenkring: nu gebrek aan praktijkruimte, straks een tekort aan huisartsen

GELDROP - Jonge huisartsen houden het steeds vaker voor gezien - ze voelen zich misbruikt als ‘duizend-dingen-doekje’. Ook in Zuidoost-Brabant zijn er zorgen over de toekomst. ,,We hebben een heel leuk vak. Maar wil dat zo blijven, dan moeten we wel nee leren zeggen”, zegt huisarts Maurits Westein.