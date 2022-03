Grote zorgen na veranderingen in dagbesteding; ‘Waarom is er wel geld voor de Wielewaal, maar moet mijn wereld instorten?’

Video Histori­sche deal over duurste woning van Benelux: dit is de nieuwe eigenaar van Phi­lips-land­goed De Wielewaal in Eindhoven

EINDHOVEN - Een spectaculaire huizenverkoop in Eindhoven: niet Bill Gates of Bruce Springsteen maar de gemeente Eindhoven koopt landgoed De Wielewaal. De stad tikt 29 miljoen euro af voor de voormalige residentie van Frits Philips. Daarmee is het in één klap het duurste ‘woonhuis’ in de Benelux ooit.

