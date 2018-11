Guus Meeuwis probeert Bruno Mars naar concert in Eindhoven te halen

EINDHOVEN/TILBURG - Komt wereldster Bruno Mars optreden in het Eindhoven? Als het aan Guus Meeuwis ligt wel. Bij de kindereditie van zijn concert in het Philips Stadion om precies te zijn. De zanger uit Tilburg plaatst daarom een opvallende uitnodiging aan de Amerikaan op Instagram.

,,My name is Guus Meeuwis”, stelt de zanger zichzelf voor. Om vervolgens uit te leggen dat hij een probleem heeft. Voor zijn show voor kinderen heeft Guus Meeuwis een speciaal managementteam van jonkies in het leven geroepen. Zij wensten dat de op Hawaï geboren popster Mars ook op het podium staat. ,,Iedereen vindt Bruno Mars wel leuk, dus daar gaan we voor’’, zegt de achtjarige Jules eerder. ,,Guus heeft alle artiesten die wij leuk vinden opgeschreven en zal ons bij de volgende vergadering laten weten wie hij allemaal al heeft gebeld.’’

Don't believe me, just watch

In een latere post, donderdagochtend, toont Meeuwis hoe hij het concert met de zanger van hits als 24K Magic en Uptown Funk voor zich ziet: een duet in een vol stadion in Eindhoven. Meeuwis: ,,Dear mister Bruno Mars. You’ve sung it a thousand times: ‘Don’t believe me, just watch’. So I tried to visualize it.” De reacties zijn alvast positief.

Meeuwis geeft in juni voor het veertiende opeenvolgende jaar zijn Groots met een zachte G-concerten in het stadion van PSV. Hierbij zijn wel vaker gasten aanwezig. In het verleden waren bijvoorbeeld Golden Earring en Gers Pardoel van de partij. De juniorversie vindt plaats voorafgaand aan de reguliere shows op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni.

Vooralsnog heeft Bruno Mars - echte naam Peter Gene Hernandez - nog niet gereageerd.

