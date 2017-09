Zijn de geplastineerde Chinese lijken die vanaf vrijdag te zien zijn in de Eindhovense Lichttoren van vermoorde politieke gevangenen? Justitie moet dat onderzoeken, vindt Hagenaar Wilbert Stuifbergen. Omdat het politiebureau in Den Haag zijn aangifte weigert, heeft hij haar naar het Openbaar Ministerie gefaxt.

,,Ik heb afgelopen week nog niks teruggehoord. De politie stimuleert ons aangifte te doen van gestolen fietsen, maar als er gestolen lijken in het spel zijn, dan geeft niemand thuis.'', zegt Stuifbergen.De 60-jarige Hagenaar kwam in actie zodra hij hoorde van de rondreizende expositie Real Human Bodies, die eerder in Breda te zien was. De organisatie beweerde dat het om Amerikanen ging die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hadden gesteld. Later zei ze dat het (deels) Chinese daklozen waren die op straat waren gestorven. Onmogelijk, aldus Stuifbergen: Niet geclaimde lichamen moeten in China een tijdlang worden bewaard, voor plastinatie zijn 'verse' lichamen nodig.

Actie

Stuifbergen voert al jaren actie tegen orgaanhandel in China, en protesteerde eerder ook tegen een andere Chinese lijkenexpositie in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Hij wijst op een rapport uit 2016 (endorganpillaging.org) van drie onderzoekers, onder wie de voormalige Canadese staatssecretaris David Kilgour. Hierin staat dat er serieuze bewijzen zijn dat de Chinese overheid sinds de jaren negentig minimaal 150.000 gevangenen heeft gedood, door al hun organen te roven voor transplantaties. De mensen sterven na de operatie. Het gaat vooral om aanhangers van de spirituele beweging Falun Gong, naast Oeigoeren, Tibetanen en (huis)christenen. Volgens Kilgour zijn er overtuigende bewijzen dat de Chinese overheid hun lichamen ook voor plastinatie misbruikt.

,,Als de organisatie achter Real Human Bodies gebruik maakt van zulke 'gestolen' lichamen, dan maakt ze zich schuldig aan heling. Bewijzen kunnen we dat pas als er onderzoek komt", zegt Stuifbergen. ,,Is het DNA in de lijken verwant aan het DNA van familieleden van overleden Falun Gong-aanhangers? Dat moet Justitie onderzoeken."

Strikte regels

Tot nu toe bleef actie uit. Nederland kent strikte regels voor het cremeren of begraven van personen. 'Die Wet op de lijkbezorging is niet van toepassing op lijken die tijdelijk in Nederland zijn', aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven doet niks, omdat de openbare orde niet wordt verstoord. En Justitie zegt dat ze niks doet, 'omdat er geen sprake is van strafbare feiten die gepleegd zijn in Nederland.'