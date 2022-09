Handelaren verpatsen petroleumkachels van bouwmarkten voor flinke meerprijs op Marktplaats

Eindhoven geeft roofschil­de­rij Kandinsky terug aan Joodse familie: ‘Erkenning van het onrecht dat we hebben ervaren’

EINDHOVEN - Een schilderij van Kandinsky in het Eindhovense Van Abbemuseum gaat terug naar de Joodse familie die het tot de Tweede Wereldoorlog in het bezit had. Volgens de uitkomsten van nieuw onderzoek gaat het om roofkunst. Het is tijdens de bezetting verdwenen uit familiebezit.

