Heb je eindelijk een school gevonden, zit er een geniepig addertje onder het gras

Eindhoven­se scanauto heeft nog last van beperkin­gen, boetekanon pas volgend jaar op volle toeren

EINDHOVEN – Hoewel de scanauto in Eindhoven het werk van handhavers (boa’s) grotendeels heeft overgenomen, ligt het aantal verkeersboetes dat in de stad wordt uitgeschreven niet veel hoger dan vóór de invoering. Dat terwijl de gemeente bij de introductie in 2021 nog dacht aan een verdubbeling.