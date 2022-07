Heel even had Arnol Kox zijn eigen plein in Eindhoven, maar het straatnaambord is alweer verwijderd. Door de gemeente

Spreuken van Arnol Kox uit een ‘jukebox’: het idee is er, nu nog de uitwerking en de centen

EINDHOVEN - Twee Eindhovense kunstenaars spelen met de gedachte een zuil in de stad neer te zetten ter ere van Arnol Kox. Gooi er een muntje in - of houd er een pinpas tegenaan - en je hoort de spreuken die de vorig jaar overleden Eindhovense stadsprediker met luide stem over de stad uitstrooide.

12 januari