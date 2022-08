Henk Krol verruilt Brabant voor Zeewolde: ‘Wat moet je daar nou, zeiden ze’

Volle cafés, mooi weer en PSV wint met een doelpunten­feest van Ajax: wat wil een mens nog meer?

EINDHOVEN - Wie zaterdagavond een leuk voetbalfeestje wilde vieren, hoefde niet per se naar Amsterdam te gaan. Het Stratumseind in Eindhoven had genoeg te bieden. Volle cafés, prima zomeravondweer en om de paar meter een tv waar je Ajax-PSV kon kijken. En als je favoriete club wint met een doelpuntenfestijn, wat wil een mens dan nog meer?

