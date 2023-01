Hermes blijft nog even rijden volgens vakantierooster. Reden: tekort aan chauffeurs en ziekteverzuim

Het is nog onbekend hoe lang deze dienstregeling precies van kracht blijft, maar in elk geval de eerste twee maanden van dit jaar, meldt een woordvoerder desgevraagd.

De dienstregeling die in vakantietijd geldt, voorziet in heel wat minder busritten dan normaal. Hermes houdt er rekening mee dat de bussen die wel rijden, een stuk drukker bezet kunnen zijn.

Spitsen zoveel mogelijk ontzien

Volgens de woordvoerder worden de ochtend- en middagspitsen zoveel mogelijk ontzien en zullen voor zover mogelijk extra bussen worden ingezet op de drukste ritten. Deze vertrekken in de meeste gevallen enkele minuten vóór de ritten die in de vakantiedienstregeling staan vermeld.

Een aantal wijzigingen op de reguliere dienstregeling:

Lijnen 2, 4, 5, 402, 403, 405 en 406 rijden volgens de vakantiedienstregeling, waarbij de dienstregeling in de spits beperkt blijft tot twee bussen per uur.

Op lijn 4 (Heesterakker) worden extra ritten ingezet voor de TU/e, Fontys, MMC Eindhoven en de scholen aan de Sterrenlaan. In de spits rijdt lijn 4 hierdoor 6 keer per uur en overdag 4 keer per uur tot de Jasonstraat, halte Sterrenlaan.

Lijn 10 (Eindhoven Airport) rijdt niet verder dan naar het vliegveld. Het eindpunt van de lijn wordt volgens Hermes zo snel mogelijk gewijzigd in ‘Oirschot Kazerne’.

Veldhoven

Lijn 114 en 614 naar Veldhoven rijden in de vakantiedienstregeling niet. Om de drukte die hierdoor ontstaat op lijn 14 op te vangen, zet Hermes extra bussen in op de drukste ochtendritten van Eindhoven Centraal Station tot de Meerenakkerweg en vice versa in de middag. Door de afsluiting van de Willemstraat rijdt lijn 14 via de Grote Berg, waarbij de halte Hastelweg vervalt. Scholieren kunnen in- en uitstappen op de halte Mecklenburgstraat. Er kan ook naar deze halte gereisd worden met lijn 18, 19 of 319.

Lijn 23 rijdt naast de vakantiedienstregeling een extra rit in de ochtendspits vanaf Helmond station naar Boxmeer station en een extra rit vanaf Boxmeer station terug naar Helmond station.

Gemert

Lijn 26 (Helmond - Gemert) rijdt naast de vakantiedienstregeling twee extra ritten in de ochtendspits vanaf Helmond station naar Gemert (Pastoor Poellplein) en twee extra ritten vanaf Gemert naar Helmond station.

Lijn 119 van Eindhoven naar ASML in Veldhoven rijdt ook in de vakantiedienstregeling 4 keer per uur, maar zal in verband met de drukte op de andere lijnen zoveel mogelijk met lange bussen worden gereden.

Lijnen 317, 318, 319, 320 en 322 rijden volgens de vakantiedienstregeling. In de spits worden extra bussen ingezet op deze ritten. Deze vertrekken enkele minuten voor de ritten die in de reisplanners staan vermeld.

Dommelen-zuid

Vanwege de reconstructie van de Bergstraat rijdt lijn 318 een omleiding via de N69-Luikerweg, waardoor Dommelen-zuid niet kan worden bediend. Reizigers uit Dommelen kunnen gebruik maken van lijn 317.