Het hek naar de daktuin van Anton is open, bewoners Haasje Over kunnen eindelijk naar buiten

UPDATE Haasje Over maakt kans op titel ‘Gebouw van het Jaar 2021', ondanks alle tekortko­min­gen

EINDHOVEN - Het gebouw Haasje Over op Strijp-S is een van de vijf kandidaten voor de titel Gebouw van het Jaar 2021 van Architectenweb, een magazine en website over architectuur. De prijs wordt in november uitgereikt.

6 september