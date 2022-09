Het leven op de boerderij in veertig minuten, filmmaker stak drie jaar tijd in documentaire over Genneper Hoeve

Boerin Mirjam Matze dompelt de kazen in het pekelbad. Boer Age Opdam melkt de koeien in de stal. Natuurbeheer op de Urkhovense Zegge. De weidegang van de koeien die elk jaar honderden liefhebbers naar Gennep lokt. Asperges steken. Vrijwilliger Simon van Schooten die opgroeide op dezelfde boerderij. De geboorte van een kalf. De bijenstal waarvan de honing wordt verkocht in de boerderijwinkel. Alles komt voorbij in de documentaire van Paul Veltman over de Genneper Hoeve bij de preview voor medewerkers en vrijwilligers van de boerderij.

Echt doen wat ik wil

Veltman was tientallen jaren professioneel fotograaf en filmer en hij gaf les bij het Centrum voor de Kunsten Eindhoven. Werkte veel in opdrachten van bedrijven, instellingen en gemeenten. Eenmaal gepensioneerd blijft hij de camera trouw. ,,Nu ik er niet meer van hoef te leven, kan ik echt doen wat ik zelf wil. Het idee van een film over de Genneper Hoeve had ik jaren terug al, ik kom hier graag met mijn kleinkinderen. Ik wilde in ieder geval de verschillende seizoenen in beeld brengen. Op sneeuw heb ik lang moeten wachten en ook corona zorgde voor vertraging.”

Quote Ik wilde geen neutrale stem als voi­ce-over. Dus heb ik de boer en boerin geïnter­viewd Paul Veltman

Kill your darlings

Drie jaar lang was hij actief op en rond de boerderij en wijde omgeving, want de boer zorgt ook voor natuurbeheer in Gennep en andere locaties in Eindhoven. Bijna vijf uur aan materiaal had Veltman uiteindelijk. Te veel. Kill your darlings. Zeventig minuten bleven over, nog te veel. Ook dat mooie beeld van ochtenddauw boven de weilanden moest eruit. Nu is er een film van veertig minuten, als een verhaal. ,,Ik wilde geen neutrale stem als voice-over. Dus heb ik de boer en boerin geïnterviewd en die opnames gemonteerd bij de beelden.”

Opdam is blij met het initiatief van Veltman. ,,Het smaakt naar meer. Misschien dat we het kunnen uitbreiden tot een grotere film over de geschiedenis van de hoeve en onze visie op de toekomst van de landbouw.” Nu zien we al dat het leven op akker, het weiland en in de natuur in balans is, onder meer omdat er geen kunstmest wordt gebruikt.

Leuk om bekenden te zien

Naast betaalde medewerkers en vrijwilligers zijn er op en rond de hoeve ook cliënten met een licht verstandelijke beperking van De Seizoenen actief. Ze genieten van de preview in de potstal. ,,Ik vond het leuk om bekenden te zien”, zegt Merijn na afloop. ,,En de kippen en de ooievaars en de kikkers in de poel.” Ook Matze is blij met de documentaire. ,,Het zijn mooie beelden en de breedte van ons werk komt goed naar voren.”

De film wordt vertoond op vrijdag 30 september om 20.00 en 21.00 uur in de potstal van de Genneper Hoeve, Tongelreeppad 1. Gratis toegang.

Volledig scherm Boer Age Opdam helpt bij de geboorte van een kalf © Still uit de documentaire