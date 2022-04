‘Het Orakel’ in Catharinakerk: onheilspellende dwaaltocht door woord en muziek

RecensieEINDHOVEN - Een vrouw zit zaterdagavond op een verhoging voor het altaar van de Catharinakerk in Eindhoven. Het is zangeres en harpiste Ekaterina Levental in een uitvoering van ‘Het Orakel’, aangekondigd als een theatraal ritueel.

Haar hoofd en bovenlichaam rondom bedekt door een sluier. Ze wordt omspeeld door licht in wisselende kleuren. Wanneer ze haar stem verheft, gebeurt dat beurtelings in spraak en zang. Haar spreekstem is vaak vervormd, klinkt wonderlijk laag en diep. Als ze zingt, wordt haar stem vermenigvuldigd, de melodie voorzien van steeds andere akkoorden, alsof die door veranderende prisma’s valt. De woorden gaan gepaard met gestileerde bewegingen.

De muziek is afkomstig uit het koorwerk ‘Via crucis’ van Franz Liszt, de teksten uit ‘groet god’, een bundel gedichten waarin Eva Gerlach en Sasja Janssen een dialoog verwoorden tussen god en de mens. Dat gebeurt in duistere termen, soms in verwijt, bijvoorbeeld wanneer de mens vol afwijzende bitterheid zegt, ‘ik heb geen zin in jouw onsterfelijkheid.’

Vervorming

Die woorden staan in schrijnende tegenstelling tot het lijden dat Christus ondergaat, zoals Liszt het verklankt heeft in de veertien kruiswegstaties. Het is muziek vol droefheid en pijn, maar met een uiteindelijke boodschap van hoop.

Volledig scherm Beeld uit 'Het Orakel’ © Eric Brinkhorst

In Leventals voorstelling is de betekenis meer versluierd. Onheilspellender, ook. Dat zit eerst en vooral in de vervorming van haar stem, die door middel van een computer enkele octaven verlaagd is. Daardoor wordt haar geluid mannelijk, maar ook kunstmatig en gespeend van emoties. Het gebrek aan uitdrukking maakt de stem onpersoonlijk, alsof er een kracht door haar spreekt die zich niets aantrekt van menselijke angsten en wensen. Precies wat een orakel doet. En net als bij een orakel kunnen toehoorders verschillende kanten op met de uitspraken. Je kunt niet woordelijk volgen wat er gezegd wordt, maar de woorden en beelden roepen associaties op. Dat is ook de kracht van poëzie.

Blinddoek

Gaandeweg de voorstelling komt Levental van haar stoel. Ze neem haar sluier af, boeit er haar handen mee; dan bindt ze de sluier om als een blinddoek, en tast ze in het rond. Daarmee verbeeldt ze de ervaring het publiek, dat in den blinde zoekt naar houvast in de wereld die de woorden oproepen.

Dat is meteen ook wel een minpuntje in ‘Het Orakel’. De vervorming van de stem maakt het lastig om de woorden te volgen en creëert afstand. Zo gaat net teveel langs je heen.

Wat: Het Orakel door LEKS - Ekaterina Levental en Chris Koolmees. Waar: Catharinakerk, Eindhoven Wanneer: zaterdag 9 april