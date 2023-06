Het Philips Harmonie Orkest speelt tijdens dit concert de mooiste filmmuziek

indebuurt.nlBen jij een echte filmkenner en hou je van de melodieën van klassiekers als Once upon a Time in the West en Star Wars? Dan heb je geluk! Het Philips Harmonie Orkest geeft binnenkort het concert Music from the Movies, waar ze allerlei filmmuziek spelen.