Het regent ineens plezier bij PSV, dat naast ‘antilope’ Simons en De Jong meer spelers ziet schitteren

Hee­ze-Leen­de zet tientallen sporters in het zonnetje

HEEZE-LEENDE - Handboogschutter Martine Stas-Couwenberg is zaterdag in dorpshuis ’t Perron in Heeze uitgeroepen tot ‘Sportvrouw van het jaar’. De titel ‘Sportman 2022’ ging naar springruiter Vincent Dings.