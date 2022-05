Het spatscherm leek een blijvertje na corona, maar de meeste winkels nemen er nu toch afscheid van

Hoe Frans (20) onmense­lijk zwaar werd gestraft voor zijn handeltje in zes fietsban­den in Eindhoven

EINDHOVEN - In de Eindhovense verzetsheldenbuurt is een straat naar hem vernoemd. Maar het leven van Frans van Thoor werd vooral getekend door een speling van het noodlot. Door het kopen van zes fietsbanden eindigde de Eindhovense twintiger in een Duitse bunker vol ijskoud water.

4 mei