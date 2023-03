Het Spoorhuisje was een halve eeuw belangrijk voor Gestel, maar moet dat blijven nu het buurtcomité stopt

De verkoop van het gebouwtje is van de baan, laat de gemeente weten. Gezocht wordt naar een huurder die ‘betekenis heeft voor de buurt of het gebied eromheen’. ,,We zijn ermee bezig maar op dit moment hebben we nog geen zicht op een andere gebruiker”, laat een woordvoerder weten.

Spoorbomen Bels Lijntje bedienen

Het spoorhuisje werd in 1867 gebouwd langs de vroegere spoorverbinding tussen Eindhoven en België. In het huisje werden bijna een eeuw de spoorbomen bediend van de overweg op de Hoogstraat en op de Palingstraat. Na het opheffen van het ‘Bels Lijntje’ (in 1939 voor personenvervoer, in 1973 voor goederenvervoer) werd het Spoorhuisje, vanaf toen met hoofdletter S, een informatiepunt voor de Gestelse wijk Oude Spoorbaan.

Voor het gebouwtje verwijzen sinds 1992 drie rechtopstaande stukken spoorrails die bovenaan samenkomen, een kunstwerk van Eindhovenaar Theo Coenen, naar het spoorverleden én symboliseren tevens de verbondenheid van de wijkbewoners.

Volledig scherm Het Spoorhuisje aan de Hoogstraat in Eindhoven op een historische prent uit 1902.

,,De wijk was eind jaren 60 één van de zeventien stadsvernieuwingsgebieden in Eindhoven”, vertelt Frank Davits. ,,Wat veel nieuwbouw en aanpassingen van de infrastructuur betekende.”

Wijkbewoner Davits was in 1972 medeoprichter van Buurtcomité Gestel-Noord en daarin tot eind vorig jaar actief. Wijkgenoot Henk Vlemmix, eveneens lang actief in het buurtcomité: ,,Hier werden veel bewonersinitiatieven gecoördineerd. Zowel maatschappelijke als sociale. Het diende ook als informatiepunt en vergaderplaats voor bewonersgroepen.’’

‘Veel bewonersacties begonnen hier’

,,De gemeentelijke plannen brachten veel veranderingen mee wat wij als bewoners kritisch volgden’’, aldus Davits. ,,Hier zijn veel bewonersacties ontstaan. Acties met vaak resultaat.”

Enkele voorbeelden? ,,De aansluiting van de Bayeuxlaan op de rondweg die uiteindelijk met een eigen ontwerp is uitgevoerd.” Ook nieuwbouwplannen op de Scheidingstraat en Spoorstraat werden na bewonersacties aangepast evenals het gemeentelijk ontwerp voor de herinrichting van de Hoogstraat.

Tussen 1972 en 2022 kregen in het ‘Spoorhuisje’ ook andere initiatieven vorm. Oud-bestuurslid Willem van Lieshout, ook tientallen jaren actief in Buurtcomité Gestel-Noord: ,,Veertien buurtverenigingen werkten vanuit hier, de politie hield wekelijks spreekuur, zaalvoetbalvereniging ’t Spoorhuisje is er opgericht, het wijkblad werd hier jaren gemaakt en nog veel meer.”

Quote Het huidige bestuur bestaat merendeels uit tachtigers en er zijn geen opvolgers. Het is na vijftig jaar mooi geweest Henk Vlemmix, Bestuurslid Buurtcomité Gestel-Noord

Eind vorig jaar heeft het bestuur van Buurtcomité Gestel-Noord besloten te stoppen. ,,Tegenwoordig kunnen bewoners elkaar via social media probleemloos bereiken over ontwikkelingen die uitgebreid op internet staan”, zegt Vlemmix. ,,Het huidige bestuur bestaat merendeels uit tachtigers en er zijn geen opvolgers. Het is na vijftig jaar mooi geweest.”

De gemeente Eindhoven zette het Spoorhuisje vervolgens op de lijst met te verkopen eigendommen, maar daar is het ook weer afgehaald. Een nadere toelichting geeft de woordvoerder niet. Wel dus dat het pandje na de lopende opknapbeurt een bestemming moet krijgen die de wijk ten goede komt.