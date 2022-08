Hij is er weer! Feesttent Hollario is na twee jaar terug op de kermis: ‘Zonder deze tent zijn we nergens’

‘Laat me m’n eigen gang maar gaan’. De welbekende Ramses-zin die zanger Maurice Fermont zaterdagavond te berde brengt van bovenop de bar in feesttent Hollario, is op het lijf van Twan Hendriks geschreven. Zijn favoriete feesttent op kermis Park Hilaria in Eindhoven is terug. Daar is hij blij mee. En iedereen mag dat weten.