Hij is het goudhaantje van Eindhoven, maar wethouder Stijn Steenbakkers laat zich soms lastig temmen

Talenten van PSV in Engeland op jacht naar Europese finale

De beloften van PSV gaan donderdagavond in Engeland op jacht naar een finaleplek in het toernooi om de Premier League International Cup. Trainer Adil Ramzi past onder anderen Fodé Fofana, Sávio en Ismael Saibari in zijn selectie in, die verder bestaat uit bijvoorbeeld Jason van Duiven, Isaac Babadi en Jenson Seelt.