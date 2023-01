Hoe gaat China reageren op het ASML-akkoord? ‘Ze framen alles als een strijd tussen Amerika en China’

Toch twee nieuwe sluizen in Helmonds kanaal, vracht wel jaar lang via omleidings­rou­te

HELMOND - Met de nodige aanpassingen moet het Helmond lukken om toch twee nieuwe sluizen in het kanaal te leggen. Vanwege de gigantisch gestegen bouwkosten is vorig jaar afscheid genomen van het vorige, te duur geworden plan én van de aannemer. Nu is er een nieuw plan, soberder en goedkoper.

30 januari