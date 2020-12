Hoe krijgen we de stadions weer vol? TU/e onderzoekt het in de Arena

Selim Haase uit Helmond wil de Elon Musk van de muziekwe­reld worden

2 december EINDHOVEN - ,,Ik doe mee op één voorwaarde” zei hij tegen het productieteam van KRO-NRCV, ,,en dat is dat mijn studio mee het huis in mag.” Dat mocht, en zo zat de jonge hiphopproducer Selim Haase (24) uit Helmond twee weken later in het huis van tv-programma In Real Life.