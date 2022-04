Hoe sceptisch een potje voetbal kijken omsloeg in ultieme feestvreugde: ‘Allerspannendste bekerfinale ooit’

Man rijdt zonder rijbewijs op gestolen scooter en komt in botsing met politie in Eindhoven

EINDHOVEN - Een 19-jarige scooterrijder is zaterdagmiddag in botsing gekomen met een burgerauto van de politie op de Planetenlaan in Eindhoven. Achteraf bleek het om een gestolen scooter te gaan én reed de man zonder rijbewijs.

17 april