Hoge eisen en oplopende bouwkosten: uitstel dreigt voor bouw van Eindhovense Victoriatoren

Vier mannen opgepakt in onderzoek naar wapens en drugs in Eindhoven

EINDHOVEN - Vier mannen zijn dinsdagmiddag aangehouden op het woonwagenkamp aan de Fakkellaan in Eindhoven in een onderzoek naar drugs en wapens. Het zou gaan om een vader (73), twee zoons (52 en 38) en een kleinzoon (28). Of de politie bijzonderheden heeft aangetroffen, was aan het begin van de avond nog niet bekend.

7 juni