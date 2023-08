Honderden auto’s met hagelschade vanuit Italië terug naar Nederland voor reparatie

Deel wegdek Vossen­beemd vernieuwd met betere wateraf­voer, ander deel en fietspaden volgen nog

HELMOND - Een belangrijke doorgaande weg in Helmond is weer helemaal open: het deel van de Vossenbeemd tussen Lagedijk en Varenschut werd afgelopen maand van nieuw wegdek voorzien. De fietspaden zijn nog hobbelig, ook daar komt verandering in.