Honderden mensen tegelijk ontslaan? Deze stappen moeten bedrijven als Philips nemen

Wijers is teamleider van FNV Metaal regio Zuid en heeft Philips in zijn portefeuille. Hij is niet blij met het besluit van Philips. ,,Ik snap dat de top iets moet. Maar mijn onderbuik zegt dat er in de ingewikkelde structuur van het bedrijf nog wat knelpunten zitten en dat die ook aangepakt gaan worden. Dat hadden ze beter tegelijkertijd kunnen doen.”

1. Plan melden bij ondernemingsraad

,,Het bestuur van het bedrijf moet een saneringsplan opstellen voor de ondernemingsraad. Die kijkt of dit besluit goed is voor het bedrijf. Dit plan is dus deze maandag bij de ondernemingsraad terechtgekomen en naar buiten gebracht. Als de ondernemingsraad het eens is met dit plan, kan het doorgezet worden.”

Wijers denkt dat de ondernemingsraad van Philips de adviesaanvraag zal volgen. Volgens hem wil Philips de aandeelhouders plezieren door de lucht uit de organisatie te knijpen. ,,Ze zullen kijken welke activiteiten buiten de corebusiness vallen om te kunnen snijden.”

2. UWV op de hoogte stellen

,,Als een bedrijf binnen een kwartaal meer dan twintig werknemers wil ontslaan, moet dit vanwege de Wet melding collectief ontslag gemeld worden bij uitkeringsinstantie UWV. Niet omdat het UWV het besluit kan aanvechten, maar zodat de vakbonden in overleg kunnen treden met de werkgever om tot een sociaal plan te komen. Bij Philips is er overigens al een sociaal plan.”

Quote Bij technische bedrijven zie je vaak dat externe mensen worden wegge­stuurd met kennis die eigen mensen niet hebben Hans Wijers

3. Wie gaan eruit?

,,Het bedrijf gaat het wettelijk verplichte afspiegelingsbeginsel toepassen om te bepalen wie er ontslagen gaan worden. Philips zal kijken welke functies uitwisselbaar zijn met andere werknemers. Bij gelijke situaties tussen werknemers wordt er gekeken naar wie er het langst in dienst is. Philips zal dit voor de kerst gedaan willen hebben wanneer ook de centrale ondernemingsraad groen licht heeft gegeven voor de ontslaggolf.”

Philips heeft volgens Wijers nog niet bekendgemaakt in welke rollen en functies gesneden gaat worden. Dit stond niet in de adviesaanvraag die ook FNV heeft gehad over de ontslaggolf.

Wijers volgt dit proces met bijzonder veel interesse. ,,Je moet heel goed nadenken waar je gaat bezuinigen. Philips gaat bijvoorbeeld ook snijden in externe krachten. Bij technische bedrijven zie je vaak dat mensen worden weggestuurd met kennis die eigen mensen niet hebben. Philips heeft onlangs al gereorganiseerd in de IT. Achteraf bleken nog flink wat mensen met kennis nodig te zijn.”

Quote Misschien gaan werknemers zelf wel kijken naar wat anders Hans Wijers, FNV

Het is volgens Wijers belangrijk dat het afspiegelingsbeginsel op tijd bekendgemaakt wordt. ,,Zo voorkom je rare sprongen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld managers die functies plots anders willen betitelen.”

De bekendmaking van de grote sanering binnen Philips kan ook voor onrust binnen het personeel zorgen. ,,Er is een krapte op de arbeidsmarkt. Misschien gaan werknemers zelf wel kijken naar wat anders. Je kunt bijvoorbeeld zo de A2 oversteken naar een ander groot bedrijf”, zegt Wijers doelend op ASML.

4. Namen en rugnummers

,,Na het toepassen van het afspiegelingsbeginsel is het tijd om de knoop door te hakken. Philips zal bekendmaken welke werknemers er ontslagen worden. Dan krijg je natuurlijk te maken met opzegtermijnen.”

In deze periode vermoedt Wijers met FNV veel te horen. ,,Werknemers zullen vooral met vragen komen. Wij kunnen vaststellingsovereenkomsten controleren en beoordelen of de uitwisselbaarheid goed is toegepast. Als dit goed zit, kunnen we het massale ontslag niet aanvechten. Tenzij mensen bijvoorbeeld individuele afspraken hebben gemaakt.”