Hongaarse goulashsoep of toch liever een aardappelen? Betty Karacsoni weet het wel

De tafel op de gang is woensdag feestelijk gedekt voor het ‘Hongaarse Soepfeest’. Hongaarse muziek klinkt uit de luidsprekers. Aan tafel zitten Betty Karacsoni en haar buren van haar afdeling in De Horst-Kronehoef. Voor de gelegenheid zijn haar zoon Imre Karacsoni en twee kleindochters Zsóka (5) en Zsófi (7) ook aangeschoven.

Quote Ik heb nog steeds het recept, maar voor mijzelf maak ik de soep niet meer Betty Karacsoni, bewoner De Horst-Kronehoef

,,Het gaat om echte goulashsoep”, benadrukt Karacsoni. ,,Ik heb nog steeds het recept, maar voor mijzelf maak ik de soep niet meer.” Aanleiding voor het soepfeest is een recepten-met-verhaalwedstrijd, uitgeschreven in het zorgcentrum. Karacsoni won met het verhaal over haar Hongaarse man en de befaamde soep.

Man ontvluchtte Hongarije

In 1956 leerde ze haar man Gyorgy als 17-jarige kennen. Met vrienden moest hij Hongarije ontvluchten vanwege de Russische invasie. ,,Mijn man was een vluchteling. Hij kwam in Nederland terecht bij goede kennissen van ons en daar heb ik hem ontmoet. Het was liefde op het eerste gezicht.” Haar schoonmoeder heeft ze pas jaren later leren kennen, toen ze voor het eerst samen naar zijn vaderland gingen. ,,Van haar heb ik dit recept gekregen. Ik weet dat ze vandaag van bovenaf meekijkt.”

De wedstrijd is onderdeel van diverse projecten binnen het zorgcentrum aan de Kloosterdreef. De maand maart stond in het teken van eten en drinken. Het project ‘Koken is leuk, eten een feest’ hoort hier ook bij. Iedere maand is er een activiteit waarbij gezonde voeding centraal staat. Culinair coach Mario Jeuken is een van de initiatiefnemers. ,,Met de projecten willen we bewoners meer betrekken bij de maaltijdbereiding.”

Quote Bewoners kunnen samen eten in ons restaurant, maar deze setting is intiemer Els van Wolfswinkel, coördinator welzijn en activiteiten De Horst-Kronehoef

,,Ook samen eten is belangrijk. Bewoners kunnen dit in ons restaurant. Maar deze setting is intiemer”, legt Els van Wolfswinkel, coördinator welzijn en activiteiten, uit. ,,Deze mensen wonen bij elkaar. Hier komen mooie verbindingen uit voort. Samen een keer naar het koffie-uurtje of een praatje maken.”

Kijken bij de bereiding

De stemming aan tafel zit er goed in. Het is nog even wachten op de leerlingen van de koksopleiding van De Rooi Pannen die soep klaarmaakten. ’s Middags is Karacsoni gaan kijken hoe de koks in opleiding aan de slag gingen met haar recept. ,,Ze waren druk bezig met het snijden van de groenten, maar ik heb nog niks geproefd. Het is leuk om nu samen te eten.”

Quote Dit mag wel vaker op het menu in plaats van aardappels, vlees en groente Betty Karacsoni

Als de koks eraan komen met hun grote soeppan, vult de gang zich met heerlijke geuren. De leerlingen serveren de soep en stokbrood uit. ,,Jó étvágyat, eet smakelijk!” Dan is het wachten op de eerste reacties. De soep valt goed in de smaak. ,,Niet te vergelijken met maaltijden die ik bezorgd krijg”, zegt een bewoner. En Karacsoni? ,,Heel erg goed”, zegt ze glunderend. ,,Dit mag wel vaker op het menu in plaats van aardappels, vlees en groente.”